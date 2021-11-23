Власти Молдавии обещают не допустить прекращения поставок российского газа в страну

При этом они признают, что компания «Молдовагаз» пока не знает, как выплатить долг в 74 миллиона долларов.



Ранее «Газпром» дал Молдавии двое суток на оплату поставок газа. В противном случае прокачка будет прекращена, – сказал официальный представитель компании Сергей Куприянов.

Куприянов добавил, что «Газпром» крайне разочарован невыполнением контракта со стороны Молдавии.