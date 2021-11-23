В России за сутки подтверждены 1243 смерти от коронавируса, – сообщает оперативный штаб

Выявлены почти 34 тысячи новых случаев ковида, в том числе в Москве более 2700 новых заболевших. Столичные власти отмечают, что в Москве суточная заболеваемость практически не меняется второй день подряд.
2021-11-23T12:06:09+03:00
2021-11-23T12:28:48+03:00
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12:06, 23 ноября 2021
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