Суд оставил основателя Group-IB Сачкова в СИЗО еще на три месяца по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы по ходатайству следствия продлил арест обвиняемого в госизмене Ильи Сачкова — основателя российской компании Group-IB, занимающейся кибербезопасностью, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе суда.

Срок содержания под стражей Сачкову продлен до 28 февраля 2022 года.