Состояние певицы Марины Хлебниковой, пострадавшей при пожаре, стабилизируется, – рассказал директор артистки Данила Прайс. Хлебникова находится в НИИ имени Склифосовского. В результате пожара в ее квартире пострадали два человека, включая артистку.