Состояние певицы Марины Хлебниковой, пострадавшей при пожаре, стабилизируется, – рассказал директор артистки Данила Прайс. Хлебникова находится в НИИ имени Склифосовского. В результате пожара в ее квартире пострадали два человека, включая артистку.
2021-11-23T11:39:01+03:00
2021-11-23T11:52:34+03:00
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11:39, 23 ноября 2021
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