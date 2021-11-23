В Камчатском крае с сегодняшнего дня для поездок на междугороднем транспорте необходимо предъявлять QR-код

В Камчатском крае с сегодняшнего дня для поездок на междугороднем транспорте и при местных авиаперелетах необходимо предъявлять QR-код или справку о наличии антител. Она выдается сроком на месяц. В противном случае придется сдать билеты с возвратом денег, – уточнили в краевом Министерстве транспорта.
2021-11-23T11:38:26+03:00
2021-11-23T11:52:58+03:00
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11:38, 23 ноября 2021
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