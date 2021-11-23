По данным Роспотребнадзора, в России вторую неделю снижается количество ежедневно выявляемых случаев коронавируса

Однако эксперты предупреждают, что из-за низкого уровня коллективного иммунитета вирус продолжит циркулировать, и новая волна может начаться уже в декабре, – сообщает газета «Коммерсантъ».
2021-11-23T11:36:45+03:00
2021-11-23T11:44:17+03:00
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11:36, 23 ноября 2021
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