Среди пассажиров сгоревшего автобуса в Болгарии один гражданин Сербии и один человек с бельгийским паспортом, – сообщил премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев. По предварительным данным, в результате аварии погибли как минимум 46 человек, в том числе 12 детей.

Свои соболезнования выразил президент Болгарии Румен Радев. Он распорядился установить причины серьезной аварии и оказать своевременную помощь пострадавшим.