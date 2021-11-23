МВД Белоруссии сообщает, что 118 мигрантов покинули территорию страны в индивидуальном порядке

Еще одна группа вылетает из Минска сегодня. Иностранцы уже находятся в аэропорту. Власти уточняют, что речь не идёт о тех, кто находится в лагере беженцев на белорусско-польской границе. Минск обещает инициировать внеочередное заседание исполкома Всемирной организации здравоохранения из-за действий польских силовиков на границе.
2021-11-23T11:34:28+03:00
2021-11-23T11:47:01+03:00
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11:34, 23 ноября 2021
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