МВД Белоруссии сообщает, что 118 мигрантов покинули территорию страны в индивидуальном порядке

Еще одна группа вылетает из Минска сегодня. Иностранцы уже находятся в аэропорту. Власти уточняют, что речь не идёт о тех, кто находится в лагере беженцев на белорусско-польской границе. Минск обещает инициировать внеочередное заседание исполкома Всемирной организации здравоохранения из-за действий польских силовиков на границе.