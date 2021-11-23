Политолог Соловей считает, что QR-коды заменят выездные визы и будут использоваться для политического контроля

Политолог Валерий Соловей считает, что QR-коды заменят выездные визы и будут использоваться для политического контроля. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«QR-коды нужны, конечно, не в медицинских целях, а для политического контроля. Это очень эффективно, и именно так это рассматривается. QR-коды заменят выездные визы. Теперь вы придете на паспортный контроль, и вам скажут, что с паспортом у вас все в порядке, а вот QR-код недействителен. Как и почему? Это не к нам», — отметил Соловей.

Комментируя введение QR-кодов в общественном транспорте в Татарстане, политолог сказал, что этот регион используется как полигон. «Когда было принято решение ввести QR-коды на территории всей страны, а Казань – это всего лишь полигон, исходили из того, что массового возмущения не будет», — пояснил Соловей.

Он также добавил, что принятие закона о QR-кодах в общественном транспорте по всей стране отложили в целях его тщательной проработки. «Почему отложили принятие этого закона? Не потому, что испугались общественной реакции, а чтобы на 146% использовать его потенциал. Поэтому он должен быть хорошо разработан и включать все возможные ситуации. С точки зрения президента, Россия слишком свободная и слишком демократичная страна», — заключил Соловей.