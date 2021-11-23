В учебном театре Российского института театрального искусства пройдет церемония прощания с Валерием Гаркалиным

В учебном театре Российского института театрального искусства пройдет церемония прощания с народным артистом Валерием Гаркалиным. Гражданская панихида должна начаться в эти минуты. Гаркалин скончался на 68-м году жизни. Артист с начала октября находился в больнице в Коммунарке.
2021-11-23T11:11:07+03:00
2021-11-23T11:21:09+03:00
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11:11, 23 ноября 2021
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