Тяжелобольной блокаднице из Ленинградской области пришлось самой провести себе операцию

Женщина сейчас в больнице.

У пожилой женщины из Выборга обострилась онкология, из-за чего начался асцит – в брюшной полости скопилась жидкость. Как утверждает издание «Подъем», плановую медицинскую помощь пенсионерке оказать не смогли из-за ковида. Поэтому она решила облегчить свои страдания сама. Пережившая блокаду женщина сделала себе несколько надрезов на животе, чтобы вывести жидкость. Перед этим оставила предсмертную записку. Она написала, что не в силах терпеть страшные боли и попросила прощения у дочери и внуков, подписав тетрадный листок словами «ваша бабуля».

Сейчас женщина находится в больнице под присмотром врачей. Об истории рассказала сотрудник скорой помощи в Выборге Вероника Шутова. Ее коллега из фонда помощи хосписам «Вера» Екатерина Овсянникова объяснила произошедшее отсутствием специализированной паллиативной помощи в Петербурге и области. По ее словам, обычные больницы не готовы принимать таких пациентов, потому что они портят статистику смертности. А зачастую врачи не знают, чем помощь смертельно больным.

Власти Ленинградской области начали проверку.

Этой осенью отказ в медицинской помощи стал самым частым нарушением. О недоступности исследований, направлений в федеральный медцентр или долгом ожидании врача сообщили более 70% опрошенных специализированным порталом «Медвестник».