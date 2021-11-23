Российский рынок акций снова растет

Индекс РТС на фоне укрепления рубля вышел в плюс. Утренние торги открылись падением после вчерашнего обвала. Некоторые аналитики объясняют ситуацию на биржах геополитическими рисками вокруг России, в частности, угрозой военного конфликта с Украиной.

Военный эксперт Александр Гольц считает, что сейчас опасаться войны с Украиной не стоит.

По мнению Гольца, оценить готовность России к военной операции против Украины практически невозможно, так как Москва может развернуть войска буквально за несколько дней.