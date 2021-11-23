Сегодня Мосгорсуд проведет предварительное слушание по иску прокуратуры о ликвидации правозащитного центра «Мемориал*», который российские власти считают иностранным агентом.

Ранее в Москве были задержаны 12 участников одиночных пикетов, в том числе известный журналист и фотограф Виктория Ивлева. Хамовнический суд оштрафовал ее на 150 тысяч рублей. Ивлева считает, что решение вынесено на основании ложной информации, предоставленной полицейскими.

Еще один задержанный, Юрий Самодуров, оштрафован на 20 тысяч.

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.