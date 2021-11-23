В Ленинградской области начали проверку сообщений о том, что пенсионерка-блокадница сама провела себе операцию

Комитет по здравоохранению Ленинградской области начал проверку сообщений о том, что 90-летняя пенсионерка, пережившая блокаду, самостоятельно провела себе операцию, не дождавшись медицинской помощи. Власти подчеркивают, что сейчас женщина под присмотром врачей, – сообщает издание «Комсомольская правда».