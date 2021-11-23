Семьям погибших и пострадавшим в результате стрельбы в школе в американском Паркленде будет выплачена компенсация

Семьям погибших и пострадавшим в результате стрельбы в школе в американском городе Паркленде будет выплачена компенсация – более 127-ми миллионов долларов. Об этом договорились федеральные власти и адвокаты родственников, – сообщает газета «Политико».

ЧП произошло в феврале 2018-го года. Стрельбу открыл бывший ученик Николас Круз. Он убил 17 человек и 15 ранил. Газета напомнила, что за пять недель до трагедии в ФБР поступил звонок с предупреждением о готовящемся нападении. Правоохранительные органы на эту информацию не отреагировали.