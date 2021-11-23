МВД Белоруссии утверждает, что 118 мигрантов покинули страну накануне и еще одна группа вылетит из Минска сегодня. По данным властей, мигранты не обращались к Белоруссии с просьбами об убежище.
2021-11-23T10:38:18+03:00
2021-11-23T10:57:30+03:00
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10:38, 23 ноября 2021
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