Один из основных российских фондовых индикаторов, индекс московской биржи, сегодня утром продолжает снижение и упал ниже 3800 пунктов. Это минимум с начала августа. Индекс РТС снизился ниже 1600 пунктов, – сообщает агентство Интерфакс. Некоторые аналитики это связывают с угрозой военного конфликта с Украиной.