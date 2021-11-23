Один из основных российских фондовых индикаторов, индекс московской биржи, сегодня утром продолжает снижение и упал ниже 3800 пунктов. Это минимум с начала августа. Индекс РТС снизился ниже 1600 пунктов, – сообщает агентство Интерфакс. Некоторые аналитики это связывают с угрозой военного конфликта с Украиной.
2021-11-23T10:33:19+03:00
2021-11-23T10:36:00+03:00
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10:33, 23 ноября 2021
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