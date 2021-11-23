Вероятность зимнего вторжения России в Украину очень низкая – военный эксперт Гольц

Вероятность вторжения России в Украину зимой очень низкая. Такое мнение выразил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» военный обозреватель Александр Гольц, комментируя публикацию агентства Bloomberg.

«Там есть рассуждения о том, что наступление пойдет из Крыма и в феврале. Февраль в Крыму и на остальной части российско-украинской границы – явно не лучшее время для такого широкомасштабного наступления, которое описывает Bloomberg. Холодно будет, и в Крыму все завязнет. Не надо забывать, что наступать надо будет по узкому перешейку. Этим Россия воспользовалась в 2014 году, когда перекрыла Крым небольшими силами», — пояснил эксперт.

Гольц считает, что «сейчас вообще воевать бессмысленно», так как «в этих районах, что называется, распутица». «Если исходить из того, что стороны воюют по лекалам Второй мировой войны с широким использованием бронетанковой техники, то хуже всего эти размокшие хляби степей под Донбассом. Ничего хуже для проведения наступательной операции придумать нельзя», — уточнил он.

Вместе с тем Гольц не исключил вторжения России в Украину в принципе. «Плохие новости в том, что оценить готовность к проведению какой-то военной операции России против Украины практически невозможно. Нет необходимости загодя концентрировать войска. Расстояние небольшое, все уже находятся на месте. Кто-то может сказать, что политических причин для войны не очень много. А как же заявление Владимира Путина о необходимости держать их в напряжении?» – напомнил эксперт.

Гольц также добавил, что Россия может перебросить войска на границу с Украиной в очень короткий срок. «Российская армия в результате реформ всеми ругаемого экс-министра обороны Анатолия Сердюкова получила способность к мобильности. И развертывание, которое обычно предшествует агрессии, можно осуществить очень быстро. Это вопрос не недель, а дней», — заключил он.

В свою очередь, в Кремле назвали вбросом публикацию Bloomberg с деталями якобы готовящегося зимнего вторжения России на Украину. Об этом, в частности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.