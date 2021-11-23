Военный эксперт Гольц назвал тревожной информацию о возможной отправке США военных советников и вооружения в Украину

Военный обозреватель, Александр Гольц назвал тревожной информацию CNN о возможной отправке США военных советников и вооружения в Украину. Об этом он сказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Эта информация очень серьезно подогревает. Отправка военных советников и главное стингеров ведет к решительной эскалации между Россией и США. Следующий шаг – это война, которая невозможна. Если это так, мы возвращаемся в Афганистан 80-х или Вьетнам 70-х», — пояснил эксперт.

Гольц отметил, что «колоссальное превосходство российской армии над украинской основано именно на превосходстве в воздухе». «А стингеры могут это превосходство приуменьшить. Я уже не говорю о военных советниках. Представляю, что начнется в случае появления американских военных советников в Украине. Надо будет их выкрадывать, убивать и так далее», — заявил эксперт.

Гольц выразил надежду, что публикация CNN «это газетная утка или специальная утечка, чтобы охладить российский пыл». «Думаю, основой этой истории является то, что американцы получили какую-то информацию, необязательно точную и соответствующую действительности, о готовящемся вторжении и решили предупредить это, не имея никаких физических данных, которые бы это подтверждали. Вот на всякий случай – лучше выстрелить так, чем потом пожинать плоды того, что не выстрелили», — заключил эксперт.