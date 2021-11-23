Партия «Яблоко» провела масштабные чистки в московском отделении

Руководство надеется, что это поможет победить на грядущих муниципальных выборах.

«Яблоко» хотело исключить из своих рядов случайных людей и тех, кто не разделяет партийные ценности и наносит движению политический ущерб. По итогам Партию покинут около пятисот членов, правда, им оставили возможность обжаловать это решение.

Как пишет газета «Коммерсантъ», еще двум сотням снятых с регистрации запретили влиять на принятие решений и выбирать партийное руководство. По некоторым кандидатам, например, по главе района Гагаринский Елене Русаковой у руководства возник спор. Итоговое решение неизвестно.

Среди исключенных, вероятнее всего, оказался депутат Раменок Максим Гонгальский. Он назвал масштаб чисток поистине сталинскими. Еще один собеседник издания сомневается, что избавление от актива улучшит шансы на муниципальных выборах в следующем году. В самом «Яблоке», напротив, полны оптимизма.

Список исключенных партийцев «Яблоко» обещает опубликовать сегодня.