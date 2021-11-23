Олимпийская чемпионка Анфиса Резцова назвала «дикостью» задержание тренера по плаванию Александра Ильина

Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова назвала «дикостью» задержание заслуженного российского тренера по плаванию Александра Ильина в аэропорту Пулково из-за того, что на его лице не было маски.

Резцова сказала, что маски она сама не носит, и для неё произошедшее ненормально. Чемпионка подчеркнула, что всячески будет поддерживать Ильина. Ранее его подопечная трехкратная чемпионка мира по плаванию Виталина Симонова, рассказала, что её тренер на стойке регистрации попросил предоставить ему респиратор, сказав, что маска не является средством защиты органов дыхания. Однако получил отказ. Сразу же к нему подошли сотрудники полиции и попросили предъявить паспорт, а Ильин уточнил у силовиков основание для такой проверки документа. Тогда сотрудники потребовали от тренера пройти в дежурную часть, тот отказался, и началась перепалка. Происходящее Симонова снимала на телефон и опубликовала видео в социальной сети инстаграм. На кадрах видно, как двое полицейских повалили лицом в пол 63-летнего Ильина, заломали ему руки и надели наручники. При этом тренер кричит, что не собирается сопротивляться. Спортсменка рассказала, что Ильина посадили в камеру, а протокол составили только спустя 7 часов. Сама Симонова сейчас находится под подпиской о невыезде, сегодня, по её словам, она должна явиться в Следственный комитет.

Как рассказала Виталина Симонова, ей предъявили обвинение по статье об оскорблении представителя власти, а у её тренера сегодня состоится суд.