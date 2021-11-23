Это самый крупный индивидуальный взнос на сегодняшний день, – отметили в благотворительной организации. Безос профинансирует программу подготовки лидеров по всему миру, – уточнили в пресс-службе фонда.
По данным «Форбс», состояние Безоса оценивается в 205,5 миллиардов долларов.
Основатель Amazon Джефф Безос пожертвовал 100 миллионов долларов фонд 44-го президента США Барака Обамы
Это самый крупный индивидуальный взнос на сегодняшний день, – отметили в благотворительной организации. Безос профинансирует программу подготовки лидеров по всему миру, – уточнили в пресс-службе фонда.