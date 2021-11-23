Хакеры из Северной Кореи организовали атаки на российских ученых, экспертов в области внешней политики и неправительственные организации, которые имеют отношение к вопросам взаимодействия с КНДР, – пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на доклад американской компании по кибербезопасности «Пруф Пойнт». В прошлом году та же самая группировка стояла за хакерскими атаками на военные и промышленные организации в России. Хакеры пытались получить конфиденциальную информацию путем вредоносных рассылок, в том числе через социальные сети.