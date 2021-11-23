Институту мировых цивилизаций, основанному Владимиром Жириновским, может быть выделено 400 млн рублей в будущем году

Институту мировых цивилизаций, основанному лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, может быть выделено 400 миллионов рублей в будущем году. Это следует из поправки к проекту федерального бюджета о социально ориентированных НКО. Она внесена ко второму чтению группой депутатов и сенаторов, среди которых спикеры обеих палат Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, – сообщает РБК.

Год назад финансирование Института мировых цивилизаций было увеличено в шесть раз – с 60-ти миллионов до 353-х миллионов рублей в год.