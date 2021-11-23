Как минимум 46 человек погибли в результате ДТП с пассажирским автобусом на западе Болгарии

Автобус зарегистрирован в Северной Македонии. Среди возможных причин аварии мокрая дорога, техническая неисправность и человеческий фактор – водитель мог уснуть за рулем.
2021-11-23T09:35:48+03:00
2021-11-23T09:35:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:35, 23 ноября 2021
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