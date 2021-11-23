Американские власти отказываются вводить новый локдаун из-за коронавируса

По данным Университета имени Джонса Хопкинса, США остаются мировым лидером по количеству заразившихся и скончавшихся от коронавируса. С начала пандемии выявлено почти 48 миллионов инфицированных, умерли более 770-ти тысяч человек.
2021-11-23T09:35:22+03:00
2021-11-23T09:35:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:35, 23 ноября 2021
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