Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова выступила в поддержку заслуженного тренера по плаванию Александра Ильина. Она назвала дикостью задержание Ильина из-за отсутствия защитной маски. Это произошло в аэропорту «Пулково». Полицейские повалили на пол и скрутили 63-летнего тренера. Чемпионка Европы Виталина Симонова, в свою очередь, рассказала, что Ильина посадили в камеру и составили протокол лишь через несколько часов. При этом у него изъяли мобильный телефон. Сегодня Ильин предстанет перед судом.