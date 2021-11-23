Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова выступила в поддержку заслуженного тренера по плаванию Александра Ильина. Она назвала дикостью задержание Ильина из-за отсутствия защитной маски. Это произошло в аэропорту «Пулково». Полицейские повалили на пол и скрутили 63-летнего тренера. Чемпионка Европы Виталина Симонова, в свою очередь, рассказала, что Ильина посадили в камеру и составили протокол лишь через несколько часов. При этом у него изъяли мобильный телефон. Сегодня Ильин предстанет перед судом.
2021-11-23T09:34:12+03:00
2021-11-23T09:34:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:34, 23 ноября 2021
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