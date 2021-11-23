В Израиле начинают прививать от коронавируса детей с пяти лет

Власти уже получили значительные партии специальной вакцины от компании Pfizer.

Хотя темпы вакцинации в последние месяцы снизились, Израиль остается в мировых лидерах по количеству привитых. Обе дозы препарата от ковида получили более 80 процентов взрослых граждан. Летом прививочная кампания распространилась на подростков с 12 до 18 лет. Теперь обезопасить себя смогут и младшие школьники. Вакцинироваться разрешено детям с 5 до 11 лет. Они получат треть дозы препарата от Pfizer.

Вакцинация несовершеннолетних вовсю идет в Соединенных штатах и в Германии. Необходимость пройти процедуру медики объясняют тем, что дети и подростки стали чаще болеть коронавирусом в тяжелой форме.

Разработчики препарата «Спутник» из Центра Гамалеи сообщили на днях о завершении двух фаз клинических испытаний детской вакцины от ковида. Сроки начала вакцинации несовершеннолетних в России пока не назывались.

По данным московской мэрии, в столице ежедневно госпитализируют от 25 до 30 детей с коронавирусом.