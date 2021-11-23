Из московского отделения партии «Яблоко» выбыло почти 500 человек в ходе перерегистрации, – сообщает «Коммерсантъ»

Из московского отделения партии «Яблоко» выбыло почти 500 человек в ходе перерегистрации, – сообщает газета «Коммерсантъ». Руководство уверено, что исключило неэффективных членов, и это позволит партии лучше выступить на предстоящих муниципальных выборах. Сами активисты, не прошедшие отбор, называют масштабы исключения «сталинскими». Они опасаются, что партия потеряла бОльшую часть актива.
2021-11-23T09:05:52+03:00
2021-11-23T09:38:21+03:00
https://echo.msk.ru/news/2940412-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3570142.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
09:05, 23 ноября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
«Заговор Кремля против свободного мира» должен выглядеть максимально масштабным Украинцам, которые недавно официально опровергли «сенсацию» американских СМИ о наращивании российских войск у украинской границы, судя по всему, сделали внушение – мол, в Вашингтоне лучше знают, что происходит у ваших границ…