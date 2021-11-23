Из московского отделения партии «Яблоко» выбыло почти 500 человек в ходе перерегистрации, – сообщает «Коммерсантъ»

Из московского отделения партии «Яблоко» выбыло почти 500 человек в ходе перерегистрации, – сообщает газета «Коммерсантъ». Руководство уверено, что исключило неэффективных членов, и это позволит партии лучше выступить на предстоящих муниципальных выборах. Сами активисты, не прошедшие отбор, называют масштабы исключения «сталинскими». Они опасаются, что партия потеряла бОльшую часть актива.