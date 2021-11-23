Мосгорсуд проведет предварительное слушание по иску о ликвидации правозащитного центра «Мемориал*», который российские власти считают иностранным агентом. На заседании стороны определят свою позицию, смогут заявить ходатайства, после чего судья назначит дату рассмотрения по существу.

Руководитель правозащитного центра Александр Черкасов ранее заявил, что организация в нынешних условиях не может обойтись без иностранного финансирования.

Нобелевские лауреаты – первый президент СССР Михаил Горбачев и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов – ранее призвали Генпрокуратуру отозвать иск и урегулировать претензии во внесудебном порядке.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о том, что в Кремле считают преждевременным комментировать иск о ликвидации общества. При этом он отметил, что «для президента очень важно, чтобы любые НКО действовали в рамках российских законов»

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.