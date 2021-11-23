В Болгарии 46 человек погибли в результате аварии

В общей сложности в туристическом автобусе находились более 50 человек, среди погибших 12 детей, сообщает местное агентство БГНЕС с места событий. Еще семерых пассажиров увезли в больницу. Как рассказала профессор клиники по лечению ожогов больницы скорой помощи Мая Аргирова, у госпитализированных ожоги на руках, лице, рваные раны, переломы, а также поражение верхних дыхательных путей. Части и них предстоят операции, однако угрозы жизни нет.

В свою очередь экстренные службы утверждают, что авария произошла на 31-м километре автомагистрали «Струма» неподалеку от болгарской столицы. В результате несчастного случая транспорт загорелся. По словам мэра города Перник, причиной ЧП мог стать дождь и скользкая дорога

Соболезнования уже выразил премьер-министр Северной Македонии. По словам Зорана Заева, из-за того, что автобус был с македонскими номерами, власти рассматривают вероятность того, что среди туристов были македонские граждане.

Сейчас на месте продолжают работать спасатели, уточняются причины аварии.