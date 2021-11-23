Газета «Коммерсантъ» сообщает о дефиците смартфонов Apple последней линейки в России

В фирменных магазинах все модели iPhone 13 Pro продаются только по предзаказу с ожидаемым сроком поставки до 8-ми недель. В октябре Apple занимала третье место по продажам и в России после южнокорейского «Самсунга» и китайского «Сяоми».
2021-11-23T08:38:33+03:00
2021-11-23T08:38:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:38, 23 ноября 2021
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