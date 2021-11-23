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08:38, 23 ноября 2021

Питерский «Зенит» сегодня сыграет в гостях против шведского «Мальме» в матче группового этапа Лиги чемпионов

Питерский футбольный клуб «Зенит» сегодня сыграет в гостях против шведского «Мальме» в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Клуб из Санкт-Петербурга считается фаворитом игры, которая пройдет на стадионе «Мальмё Нью Стэдиум» в шведском городе Мальме. В группе Н, куда входит «Зенит», сегодня также пройдет матч между итальянским «Ювентусом» и английским «Челси». «Зенит» будет бороться за выход в плей-офф Лиги Европы. Команда напрямую оказалась в Лиге чемпионов как победитель российской премьер лиги. Попасть в плей-офф у россиян получится только в случае, если «Зенит» выиграет сегодняшний матч, а также игру с «Челси». Для прохода в следующий раунд сегодня необходимо не проиграть. Стоит отметить, что на групповой стадии турнира «Зенит» проиграл уже три раза: дважды уступил итальянскому «Ювентусу» и один раз английскому «Челси». Единственная победа в турнире пришлась на домашнюю игру с «Мальме». Стоит отметить, что в домашнем чемпионате «Зенит» лидирует по итогам 14-ти сыгранных матчей.

Встреча начнется в 11 вечера по московскому времени. Ее покажет телеканал Матч ТВ.  


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