Бывшему главе города Циолковского Сергею Левицкому предъявлено обвинение еще по трем уголовным статьям

Бывшему главе города Циолковского Сергею Левицкому, обвиняемому в злоупотреблении должностными полномочиями, предъявлено обвинение еще по трем уголовным статьям, в том числе в получении взятки и отмывании денег, – сообщает управление СК по Амурской области. Левицкий виновным себя не признаёт. От дачи показаний он отказался. С апреля он находится под стражей.

Город Циолковский находится недалеко от космодрома Восточный.