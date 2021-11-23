Бывшему главе города Циолковского Сергею Левицкому, обвиняемому в злоупотреблении должностными полномочиями, предъявлено обвинение еще по трем уголовным статьям, в том числе в получении взятки и отмывании денег, – сообщает управление СК по Амурской области. Левицкий виновным себя не признаёт. От дачи показаний он отказался. С апреля он находится под стражей.
Город Циолковский находится недалеко от космодрома Восточный.
Бывшему главе города Циолковского Сергею Левицкому предъявлено обвинение еще по трем уголовным статьям
Бывшему главе города Циолковского Сергею Левицкому, обвиняемому в злоупотреблении должностными полномочиями, предъявлено обвинение еще по трем уголовным статьям, в том числе в получении взятки и отмывании денег, – сообщает управление СК по Амурской области. Левицкий виновным себя не признаёт. От дачи показаний он отказался. С апреля он находится под стражей.