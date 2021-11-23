Вашингтон отказывается комментировать сообщения СМИ о планах направить военных советников и оружие на Украину

Администрация президента США отказывается комментировать сообщения СМИ о планах направить военных советников и оружие на Украину. Официальный представитель Белого дома Дженнифер Псаки при этом заявила, что Вашингтон озабочен ситуацией на российско-украинской границе, и эта тема затрагивалась во время консультаций с российской стороны. По данным источников телекомпании CNN, США могут направить на Украину противотанковые ракеты «Джавелин» и минометы. Собеседники телеканала утверждают также, что США ведут переговоры с европейскими союзниками о разработке новых санкций против России в случае вторжения на территорию Украины.