Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о введении новых санкций против газопровода «Северный поток-2»

Они коснутся кипрской компании «Траснадриа» и ее судна. Американские власти считают, что это подставная компания, связанная с Россией. Российский посол в Вашингтоне назвал санкции неприемлемыми. Дипломат считает, что американская администрация пытается осложнить энергетическое сотрудничество между Россией и Европой.
2021-11-23T08:34:25+03:00
2021-11-23T08:34:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:34, 23 ноября 2021
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