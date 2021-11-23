Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о введении новых санкций против газопровода «Северный поток-2»

Они коснутся кипрской компании «Траснадриа» и ее судна. Американские власти считают, что это подставная компания, связанная с Россией. Российский посол в Вашингтоне назвал санкции неприемлемыми. Дипломат считает, что американская администрация пытается осложнить энергетическое сотрудничество между Россией и Европой.