46 человек, в том числе 12 детей, погибли в результате аварии туристического автобуса из Северной Македонии

После ДТП автобус загорелся. Это произошло на территории Болгарии на автомагистрали Струма недалеко от Софии. Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев выразил соболезнования. Он сказал, что в ужасе от этой трагедии, и поблагодарил болгарские власти за помощь в спасении выживших. Что стало причиной аварии, пока неизвестно.
2021-11-23T08:32:05+03:00
2021-11-23T09:48:42+03:00
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08:32, 23 ноября 2021
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