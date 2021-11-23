46 человек, в том числе 12 детей, погибли в результате аварии туристического автобуса из Северной Македонии

После ДТП автобус загорелся. Это произошло на территории Болгарии на автомагистрали Струма недалеко от Софии. Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев выразил соболезнования. Он сказал, что в ужасе от этой трагедии, и поблагодарил болгарские власти за помощь в спасении выживших. Что стало причиной аварии, пока неизвестно.