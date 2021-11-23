Бельгийский премьер изолировался после контакта с французским коллегой, зараженным коронавирусом. Александр Де Кроо будет оставаться на карантине, говорится в заявлении кабинета министров. Политик возглавляет правительство с прошлой осени. До этого он был вице-премьером.

После того, как положительный тест на коронавирус сдал французский премьер, министры иностранных дел двух стран, а также глава бельгийского Минюста и французского министерства по делам Европы, которые сопровождали в деловой поездке своих руководителей, также ушли на изоляцию.