Обвиняемые в создании экстремистского сообщества активисты из Ингушетии выступят сегодня с последним словом. Прокуратура просит для них реальных сроков лишения свободы.

Выездной заседания Кисловодского городоского суда, которые проходят в Ессентуках, спустя год после начала процесса завершаются. Гособвинение требует для троих активистов по девять лет, еще троим – по восемь, и еще одной подсудимой семь с половиной лет колонии. Дело завели после массовых протестов в Ингушетии из-за соглашения об изменении границы республики с Чечней.

Прокуратура считает, что фигурантов объединила политическая вражда к тогдашнему главе Ингушетии Юнус-Беку Евкурову и создали экстремистское сообщество, чтобы добиться его ухода с поста руководителя региона. Добиться этой цели планировали через организацию несанкционированных манифестаций.

Защита считает дело политическим. Подсудимые вину не признают, о чем сегодня вновь скажут в суде, выступая с последним словом.

По словам адвокатов, дело состоит из 160 томов.