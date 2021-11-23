Российский посол в США назвал неприемлемыми новые санкции, направленные против «Северного потока 2».

Анатолий Антонов высказал уверенность в том, что санкции не только нарушают международное право, но и является примером недобросовестной конкуренции, подрывающей принципы свободного рынка. Кроме того, в заявлении посла в социальной сети Fasebook говорится, что Москва категорически отвергает обвинения в свой адрес «относительно энергетической политики».

Госдепартамент ввел санкции против кипрской компании Transadria Ltd, которую связывают с Россией, и принадлежащего ей корабля Marlin. Таким образом судно будет отнесено к так называемой заблокированной собственности. Помимо этого, в докладе Госдепартамента США был и еще один корабль, название которого официально не уточняется. Агентство Bloomberg утверждает, что это Blue Ship. Однако против него санкции решили не вводить, поскольку оно было задействовано в работе над почти завершенным трубопроводом, и, кроме того, принадлежит структуре, связанной с германским правительством.

При этом власти США уверены, что «Северный поток 2» заработает уже через два месяца, утверждает агентство Bloomberg.