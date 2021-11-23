Во Владивостоке за сутки выпала месячная норма осадков

Как рассказали агентству ТАСС в Приморском Гидрометцентре, минувшей ночью на территории региона прошли дождь со снегом. Из-за циклона Приморье столкнулось с нарушением электроснабжения. Так в понедельник без света остались более полутора тысяч жителей.