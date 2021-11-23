Во Владивостоке за сутки выпала месячная норма осадков

Как рассказали агентству ТАСС в Приморском Гидрометцентре, минувшей ночью на территории региона прошли дождь со снегом. Из-за циклона Приморье столкнулось с нарушением электроснабжения. Так в понедельник без света остались более полутора тысяч жителей.
2021-11-23T07:34:32+03:00
2021-11-23T07:34:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:34, 23 ноября 2021
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