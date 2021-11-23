В возрасте 90 лет умер бывший президент Южной Кореи Чон Ду Хван

В последнее время он боролся с хроническими заболеваниеми, передает агентство Рейтер со ссылкой на его помощника.

Бывший генерал Чон Ду Хван пришел к власти в конце 1970-х в ходе государственного переворота после убийства главы государства Пака Чон Хи. Хван правил страной 8 лет.

В 1996 году его признали виновным в государственной измене и приговорили к смертной казни. Наказание заменили пожизненным заключением, но уже на следующий год он и вовсе был помилован.