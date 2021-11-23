Российские ученые и эксперты в области КНДР стали целью северокорейских хакеров

Американская компания по кибербезопасности Proofpoint выяснила, что они рассылают специалистам фейковые письма, составленные от лиц их коллег. В тексте содержится ссылка при переходе по которой пользователь видит окно для ввода логина и пароля. Таким образом преступники пытаются завладеть учетными данными своих жертв и получить доступ к закрытым рассылкам. Об этом пишет газета «Коммерсант». Ранее эта же хакерская группировка атаковала российские промышленные и оборонные компании.
2021-11-23T07:33:29+03:00
2021-11-23T07:33:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:33, 23 ноября 2021
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