Российские ученые и эксперты в области КНДР стали целью северокорейских хакеров

Американская компания по кибербезопасности Proofpoint выяснила, что они рассылают специалистам фейковые письма, составленные от лиц их коллег. В тексте содержится ссылка при переходе по которой пользователь видит окно для ввода логина и пароля. Таким образом преступники пытаются завладеть учетными данными своих жертв и получить доступ к закрытым рассылкам. Об этом пишет газета «Коммерсант». Ранее эта же хакерская группировка атаковала российские промышленные и оборонные компании.