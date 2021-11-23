45 человек погибли в аварии туристического автобуса в Болгарии

Среди жертв ДТП – 12 детей, сообщает агентство БГНЕС. Семи пассажирам удалось выжить, они госпитализированы. По предварительным данным, в салоне находились граждане Северной Македонии. Как уточнил начальник пожарной охраны, после столкновения с ограждением автобус перевернулся и загорелся. Причины и другие подробности трагедии пока неизвестны.