45 человек погибли в аварии туристического автобуса в Болгарии

Среди жертв ДТП – 12 детей, сообщает агентство БГНЕС. Семи пассажирам удалось выжить, они госпитализированы. По предварительным данным, в салоне находились граждане Северной Македонии. Как уточнил начальник пожарной охраны, после столкновения с ограждением автобус перевернулся и загорелся. Причины и другие подробности трагедии пока неизвестны.
2021-11-23T07:31:10+03:00
2021-11-23T07:31:10+03:00
https://echo.msk.ru/news/2940368-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
07:31, 23 ноября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
«Заговор Кремля против свободного мира» должен выглядеть максимально масштабным Украинцам, которые недавно официально опровергли «сенсацию» американских СМИ о наращивании российских войск у украинской границы, судя по всему, сделали внушение – мол, в Вашингтоне лучше знают, что происходит у ваших границ…