В Париже на аукцион сегодня выставят рукопись физика Альберта Эйнштейна с расчетами теории относительности.

Сразу два аукционных дома — Christie’s и Aguttes — продадут с молотка, по их словам, одну из самых ценных рукописей известного лауреата Нобелевской премии по физике. Работа датирована началом прошлого века. Половину ее объема составляют записи самого Альберта Эйнштейна, остальная часть принадлежит перу швейцарского инженера и коллеги физика-теоретика Мишелю Бессо. Именно он сохранил рукопись. На фотографиях, опубликованных организаторами аукциона, видно, что записи авторов теории относительности напоминают рабочий процесс: неаккуратно зачеркнутые математические расчеты, схемы, жирно обведенные цифры. Ориентировочная стоимость нескольких десятков тетрадных листков, которые на первый взгляд похожи на рядовые расчеты студента, от двух до трех миллионов евро. Известное письмо Эйнштейна, в котором он написал результат расчетов, известную короткую формулу теории относительности, было продано еще весной этого года более чем за 1 миллион долларов.

Рукопись, которую сегодня выставят на торги в Париже, является одним из двух сохранившихся исходников вычислений теории относительности. Вторая находится в Еврейском университете Иерусалима.