Роскомнадзор потребовал от некоторых иностранных интернет-компаний завести официальные представительства в России

Роскомнадзор потребовал от целого ряда иностранных крупных интернет-компаний завести официальные представительства в России.

13 зарубежных сетевых корпораций должны будут к началу следующего года обязаны завести личный кабинет на сайте надзорного ведомства и организовать полноценные представительства. Они вынуждены пойти на это по так называемого закону «о приземлении» — утверждают в Роскомнадзоре. Речь идёт о таких организациях, как Twitter, Meta, Telegram, Zoom, Discord и Twitch. Помимо прочего, чиновники напомнили, что этим сервисам необходимо разместить на своих сайтах формы обратной связи для российских пользователей и рекомендованный Роскомнадзором счётчик посещаемости.

Ранее начальник управления контроля в сфере электронных коммуникаций ведомства Евгений Зайцев обещал, что Роскомнадзор не будет принимать жёсткие меры к компаниям, которые не успеют выполнить требования к первому января. Чиновник сказал, что в Роскомнадзор намерен в таких случаях договариваться, но он, безусловно прибегнет к мерам понуждения, если другого выбора не останется.

Закон о «приземлении» президент Владимир Путин подписал летом. Он распространяется на интернет-компании, у которых каждый день набирается более полумиллиона пользователей из России.