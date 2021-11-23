Высокопоставленный чиновник ФМБА получил 9 лет и 25-миллионный штраф по делу о коррупции

Бывшего главу дирекции строящихся объектов Федерального медико-биологического агентства Алексея Санникова суд отправил в колонию строгого режима, а также запретил ему в течение десяти лет занимать административные должности в госорганах – об этом сообщает московская прокуратура.

По данным следствия, Санников в позапрошлом году получил 5 миллионов рублей в качестве взятки за беспрепятственную приемку детской поликлиники в Нижегородской области. После получения денег чиновника задержали.