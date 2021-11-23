Журналистка Виктория Ивлева и правозащитник Юрий Самодуров получили штрафы за пикеты в центре Москвы

Суд решил не отправлять их под арест.

Хамовнический суд назначил Виктории Ивлевой 150 тысяч рублей штрафа, а Юрию Самодурову – 20 тысяч. Автор «Новой» должна будет выплатить более крупную сумму, поскольку ей вменяли повторное нарушение правил проведения уличных акций. Правозащитник в свою очередь ранее подобных штрафов не получал.

Ивлева и Самодуров провели в полиции два дня. В субботу их задержали Пушкинской площади, куда они вышли на одиночные пикеты в поддержку общества «Мемориал*», которое российские власти признали иностранным агентом.

Серию одиночных пикетов устроили в ответ на требование Генеральной прокуратуры ликвидировать «Мемориал». В ведомстве утверждают, что организация неоднократно нарушала законы об иностранных агентах.

Ранее Европейский союз призвал Россию не ликвидировать эту организацию. Также, в её защиту выступали лауреаты Нобелевской премии мира Михаил Горбачёв и Дмитрий Муратов.

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.