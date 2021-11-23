Мосгорсуд сегодня должен начать слушать иск прокуратуры о ликвидации правозащитного центра «Мемориал*». Попытки ликвидировать организацию демонстрируют стремление властей к тоталитаризму, сказал ранее в эфире «Эхо Москвы» научный сотрудник University College London Владимир Пастухов.



«История с «Мемориалом» – это чисто политическая история, которая является блестящим индикатором перехода посткоммунистического авторитаризма к стадии постмодернистского тоталитаризма, когда режиму важно не столько подавлять политическую деятельность актива, сколько перейти к управлению сознанием массы. То есть им мало уже связать руки, им важно копошиться в мозгах. А для того, чтобы копошиться в мозгах, необходимо распространять мифологическое сознание. И все, что препятствует распространению новых рукотворных мифов, должно быть устранено.

В этом смысле «Мемориал» играет ту же роль, которую играла для Ленина и его последователей церковь».



«Мемориал» является хранителем памяти, и эта память крайне неудобна для Кремля, пояснил Пастухов.

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.