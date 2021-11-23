Церемония прощания с Валерием Гаркалиным пройдет в учебном театре ГИТИСа

Гражданская панихида запланирована с 11 до 13 часов, сообщает агентство «Интерфакс». Артист умер в прошлую субботу на 68-м году жизни в больнице, куда попал с коронавирусом. Долгое время он находился в реанимации.

Гаркалин — выпускник ГИТИСа. До 2001 года был актером Театра сатиры, затем выступал в антрепризных постановках, а с 2007 года принят в труппу Московского театра имени Пушкина. Он также известен по ролям в кино, в частности, в комедиях «Ширли-мырли» и «Ландыш серебристый», и многих других фильмах.

Похоронят Гаркалина на Миусском кладбище